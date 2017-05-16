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صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 15:45 صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل | دولي
صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل
حاولت فتاة بريطانية جميلة، إخافة حبيبها بعد خلاف وقع بينهما وذلك من خلال التهديد بالانتحار، داخل غرفتها بفندق بتايلند، لكنها لم تكن تتوقع أن هذا التهديد سيتحول لفاجعة بعد أن عجزت عن إزاحة الحبل من

"شوف تيفي"

حاولت فتاة بريطانية جميلة، إخافة حبيبها بعد خلاف وقع بينهما وذلك من خلال التهديد بالانتحار، داخل غرفتها بفندق بتايلند، لكنها لم تكن تتوقع أن هذا التهديد سيتحول لفاجعة بعد أن عجزت عن إزاحة الحبل من عنقها لتفارق الحياة.

وحسب موقع صحيفة "الدايلي البريطانية، يومه الثلاثاء، في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن أبيغيل رولاند وهي سائحة بريطانية تبلغ من العمر قيد حياتها 26 عاما، أقدمت على شنق نفسها في أحد فنادق تايلاند، بعدما حاولت إخافة حبيبها مباشرة بعد نشوب خلاف بينهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن والدة الفتاة، قالت إن ابنتها المتوفية من المستحيل أن تنتحر، لأنها كانت فتاة مرحة ومحبة للحياة وقد خططت للزواج مع حبيبها جيمس بروم الذي قال إنه عاد إلى الغرفة بعد ثلاثة ساعات من شجاره مع حبيبته لتهدئتها لكنه تفاجأ بأنها جثة هامدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار فتاة بريطانية والدة تايلند جيمس بروم

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