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عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 15:35 عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين
بدا من الواضح أن الفنانة الشعبية زينة الداودية ،انتهجت أسلوب القمع و هي ترد على أسئلة بعض الزملاء الصحافيين خلال حضورها مساء يومه الثلاثاء بندوة موازين في دورته السادسة عشر.

شوف تيفي:م غ

بدا من الواضح أن الفنانة الشعبية زينة الداودية ،انتهجت أسلوب القمع و هي ترد على أسئلة بعض الزملاء الصحافيين خلال حضورها مساء يومه الثلاثاء بندوة موازين في دورته السادسة عشر.

وقالت الداودية، وهي ترد متهكمة على الأسئلة "نبغي السؤال مايكونش فارغ سيرو حتا تْبعو عاد سولوني.." الشي الذي استنكره بعض الصحافيين الذين حضروا الندوة واعتبروا أن الداودية في الوقت الذي من المفروض فيه أن ترد بكل لباقة على أسئلة الصحافيين بدأت تعطي الدروس ..ليتدخل المسؤول عن البرمجة المغربية حسن النفالي و يوقف النقاش طالبا من الحاضرين باحترام الفنانة الشعبية التي سبق و حطمت رقما قياسيا في إحدى دورات موازين وصل إلى 260 ألف متفرج بعد الفنانة نجاة اعتابو.

جدير بالذكر أن الداودية ستحيي ليلة يومه الثلاثاء حفلا فنيا ساهر بمنصة سلا في إطار النسخة الـ16 لمهرجان موازين.

 

 

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