 سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث ''إكديم إزيك'' ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات المحاكمة ﻿
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سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث ''إكديم إزيك'' ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات المحاكمة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 15:32 سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث إكديم إزيك ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات المحاكمة | بوليتيك
سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث ''إكديم إزيك'' ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات المحاكمة
في سابقة هي الأولى من نوعها، هدد المتهمون المتابعون في الأحداث المؤلمة على خلفية تفكيك مخيم ''أكديم إزيك'' وهيئة دفاعهم، بالإنسحاب من جلسة محاكمتهم المتواصلة، بمحكمة الإستئناف بمدينة سلا.

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، هدد المتهمون المتابعون في الأحداث المؤلمة على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" وهيئة دفاعهم، بالإنسحاب من جلسة محاكمتهم المتواصلة، بمحكمة الإستئناف بمدينة سلا.

ويأتي التخطيط لقرار الإنسحاب المتعمد و"التكتيكي"من جلسات المحاكمة، رغم إحترامها منذ انطلاق أولى جلساتها، شروط المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق الدولية، وكذا الدلائل والقرائن المثبتة على شرائط فيديو مصورة بشهادة ملاحظين ينتمون لدول من خارج المغرب، إذ تأكد إثبات تورط المتهمين في قتل عدد من قوات الأمن المغربية ببرودة دم، وبشكل مقزز إهتز له ضمير الحقوقيين دوليا وليس فقط من داخل المغرب.

وحسب العارفين بالموضوع، فخطوة الإنسحاب من جلسات المحاكمة هي مرحلة جديدة من التصعيد ومحاولة التشويش على حسن سير المحاكمة خاصة، أن هذه الأخيرة تسير وفق إجراءات المحاكمة العادلة كما نص عليها الفصل 120 من دستور المغرب، وفي تطابق كبير مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية، تجاوبا مع المعايير التي نص عليها دليل المحاكمات العادلة الذي صدر عن منظمة العفو الدولية سنة 2014.

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المحاكمة الأدلة المغرب الحقوق العفو الدولية شوف تيفي

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