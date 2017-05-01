عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع ﻿

شوف تيفي:
كشفت الفنانة زينة الداودية، في هذه اللحظات و هي تتحدث خلال ندوة مهرجان موازين،أنها سبق و تعرضت للتهديد من طرف أربعة أشخاص و هو ما دفعها إلى تأجير حراس أمن خاصين.
و قالت الداودية إنها نجمة و قبل ذلك فنانة و طبيعة عملها تستدعي أن يكون لديها حراس أمن خاصين حماية لها مما يقع في الليل.
و لا تجد صاحبة أغنية اعطيني صاكي حرجا في ذلك خصوصا و أن عدد من النجوم العالميين يستأجرون حراس أمن خاصيين بهدف حمايتهم.
جدير بالذكر أن الداودية ستحيي ليلة يومه الثلاثاء حفلا فنيا ساهرا بمنصة سلا في إطار النسخة الـ16 لمهرجان موازين.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.