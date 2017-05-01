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عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 15:23 عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع | ثقافة و فنون
عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع
كشفت الفنانة زينة الداودية، في هذه اللحظات و هي تتحدث خلال ندوة مهرجان موازين،أنها سبق و تعرضت للتهديد من طرف أربعة أشخاص و هو ما دفعها إلى تأجير حراس أمن خاصين.

شوف تيفي:

كشفت الفنانة زينة الداودية، في هذه اللحظات و هي تتحدث خلال ندوة مهرجان موازين،أنها سبق و تعرضت للتهديد من طرف أربعة أشخاص و هو ما دفعها إلى تأجير حراس أمن خاصين.

و قالت الداودية إنها نجمة و قبل ذلك فنانة و طبيعة عملها تستدعي أن يكون لديها حراس أمن خاصين حماية لها مما يقع في الليل.

و لا تجد صاحبة أغنية اعطيني صاكي حرجا في ذلك خصوصا و أن عدد من النجوم العالميين يستأجرون حراس أمن خاصيين بهدف حمايتهم.

جدير بالذكر أن الداودية ستحيي ليلة يومه الثلاثاء حفلا فنيا ساهرا بمنصة سلا في إطار النسخة الـ16 لمهرجان موازين.

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