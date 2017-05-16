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مغربية ضمن كوكبة من الفنانين العرب في مسلسل مصري رمضاني

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 14:46 مغربية ضمن كوكبة من الفنانين العرب في مسلسل مصري رمضاني | ثقافة و فنون
مغربية ضمن كوكبة من الفنانين العرب في مسلسل مصري رمضاني
ستطل الفنانة المغربية جيهان خليل، حاملة لقب الموسم الأول من ''عرب كاستينغ'' في شهر رمضان، وذلك من خلال المسلسل المصري ''طاقة نور''، الذي يؤدي فيه دور البطولة النجم المصري هاني سلامة.

شوف تيفي

ستطل الفنانة المغربية جيهان خليل، حاملة لقب الموسم الأول من ''عرب كاستينغ'' في شهر رمضان، وذلك من خلال المسلسل المصري ''طاقة نور''، الذي يؤدي فيه  دور البطولة النجم المصري هاني سلامة.

وكشفت مصادر مصرية عن قيام جيهان بدور مميز في هذا العمل، وأظهرت بعض من ملامح شخصيتها، حيث ستلعب دور فتاة شعبية، إلى جانب باقة من نجوم مصر، من بينهم صلاح عبد الله، ووليد فواز، وميس حمدان، وحنان مطاوع.

وفي سياق آخر، ودائما في الدراما المصرية، تشارك جيهان خليل كذلك في مسلسل ''سرايا حامدين''، الذي سيقدم في ثلاثة أجزاء، وسيبدأ عرضه بعد شهر رمضان، وتدور أحداثه في قالب كوميدي، يشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين أيضا.

‫شوف تيفي

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جيهان خليل مصر مسلسل فن دراما

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