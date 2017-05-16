بالصورة.. لحظة اعتقال قائد بتهمة تلقيه رشوة بقيمة 4000 درهم بالجديدة ﻿

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة من إلقاء القبض على شخص يشغل منصب قائد، بالقيادة التابعة لمنطقة سبت سايس بمدينة الجديدة، وذلك بعد تلبسه بتلقيه رشوة بقيمة 4000 درهم.

شوف تيفي

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة من إلقاء القبض على شخص يشغل منصب قائد، بالقيادة التابعة لمنطقة سبت سايس بمدينة الجديدة، وذلك بعد تلبسه بتلقيه رشوة بقيمة 4000 درهم.

وفي تفاصيل الواقعة، و حسب ما كشفته مصادر محلية، أشعر المواطن، الذي قدم للقائد المذكور مبلغا بقيمة 4000 درهم السلطات الأمنية وذلك بعد تلقيه لابتزاز من طرف القائد مقابل إنجازه للخدمة المطلوبة من المواطن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الأمن تمكنوا من اقتحام أحد المقاهي التي كان القائد موجودا بها من أجل إلقاء القبض عليه وهو متلبس بعدما استدرجه المواطن إلى المكان المذكور من أجل تسليمه المبلغ المتفق عليه.

هذا وفور إيقافه، تمت إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية، من أجل مباشرة التحقيق معه، على أن يقول القضاء كلمته في المنسوب إليه.