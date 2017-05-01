تذكير هام للمغاربة..قبل رمضان..العودة إلى الساعة القانونية يوم الأحد ﻿

في تذكير لما سبق و نشرته ''شوف تيفي'' في خبر حصري، أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 21 ماي

شوف تيفي:

في تذكير لما سبق و نشرته "شوف تيفي" في خبر حصري، أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 21 ماي 2017.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 ) كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013 ) بتغيير الساعة القانونية.

وأضاف البلاغ أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا يوم الأحد 2 يوليوز 2017.