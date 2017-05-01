بعد مقتل الجنديين المغربين..مساعد ''غوتيريس'' يزور البعثات الأممية بإفريقيا ﻿

يقوم الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام ''جون بيير لاكروا''بجولة مكوكية للبعثات الأممية المنتشرة بإفريقيا مع استثناء بعثة المينورسو المتمركزة بالصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أثار

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يقوم الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام ''جون بيير لاكروا''بجولة مكوكية للبعثات الأممية المنتشرة بإفريقيا مع استثناء بعثة المينورسو المتمركزة بالصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أثار حفيظة الجزائر و جبهة البوليساريو.



وتأتي الزيارة الأخيرة للأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام، بعد مقتل جنديين مغربيين مؤخرا بإفريقيا الوسطى في إطار مشاركة أفراد من القوات المسلحة الملكية المغربية مع القوات الأممية لحفظ السلام في قارة إفريقيا.



هذا، وكشف الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، ''جون بيير لاكروا''، يوم الإثنين الماضي، عن استعداد الأمين العام للأمم المتحدة '' انطونيو غوتيريس '' لبذل كافة الجهود قصد استئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو'' ، خلال إجتماع عقده مع وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، ''رمضان لعمامرة'' إجتماعا حول عدد من القضايا التي تهم الأمن وكذا قضية الصحراء المغربية على ضوء القرار الأخير للأمم المتحدة ومجلس الأمن.



وحسب ذات المصدر، أكد ''لاكروا'' عن وجود تقدم عن طريق المفاوضات، بفضل إرادة الأمين العام الأممي والتزامه بالعمل السياسي لإنهاء الملف المفتعل في الصحراء المغربية.