 بالصورة..هكذا تم إيقاف شاب ملتحي أمام مسجد بكاريان السكويلة بسيدي مومن بعد أحداث 16 ماي الإرهابية ﻿
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بالصورة..هكذا تم إيقاف شاب ملتحي أمام مسجد بكاريان السكويلة بسيدي مومن بعد أحداث 16 ماي الإرهابية

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 13:58 بالصورة..هكذا تم إيقاف شاب ملتحي أمام مسجد بكاريان السكويلة بسيدي مومن بعد أحداث 16 ماي الإرهابية | حوادث و حقوق
بالصورة..هكذا تم إيقاف شاب ملتحي أمام مسجد بكاريان السكويلة بسيدي مومن بعد أحداث 16 ماي الإرهابية
كشف الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ ''أبي حفص''، عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، عن قصة واقعية مرتبطة بأحداث 16 ماي الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003، ويتعلق الأمر بقصة شاب

"شوف تيفي"

كشف الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ "أبي حفص"، عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، عن قصة واقعية مرتبطة بأحداث 16 ماي الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003، ويتعلق الأمر بقصة شاب ملتحي، تم إيقافه أمام أحد المساجد للاشتباه في تورطه في هذه الأحداث.

وأوضح أبو حفص أن شابا يدعى "سعيد" مسجون بالسجن المركزي بالقنيطرة، كشف له عن قصة اعتقاله، موضحا بأنه كان يقطن بكاريان السكويلة بسيدي مومن، حيث كانت الأجواء مشحونة ومتوثرة بسبب العمل الإرهابي، ولهذا تم اعتقاله فقط لأنه يضع لحية ويرتدي "جلبابا".

وأكد هذا الشاب الذي حكم عليه بـ 20 سنة، أنه يوم اعتقاله كان رفقة صديقه في طريقهما إلى المسجد، حيث نصحه بإزالة اللحية وتغيير ملابسه "كاندورا"، إلا أنه رفض قائلا " ماديرش ما تخافش"، مضيفا بأنه ومباشرة بعد انتهاء الصلاة، قامت الشرطة بإيقاف مجموعة من الأشخاص كان من بينهم، ليتوجه إليه مجموعة من الاتهامات، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السجن المركزي القنيطرة الشرطة الصلاة شاب ملتحي

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