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أردوغان يعتقل عناصر الانقلاب الفاشل

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 13:56 أردوغان يعتقل عناصر الانقلاب الفاشل | دولي
أردوغان يعتقل عناصر الانقلاب الفاشل
ألقت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة عناصر من القوات الخاصة، ممن شاركوا بفعالية في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليوز الماضي

شوف تيفي

ألقت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة عناصر من القوات الخاصة، ممن شاركوا بفعالية في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليوز الماضي، حيث جرت عملية القبض عليهم في ولاية أدرنة في غرب تركيا أثناء محاولة العناصر الثلاثة الهروب إلى خارج البلاد.

و أوضحت مصادر تركية أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن فريق عسكري، كلف باحتجاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة الانقلاب، واتخاذه رهينة في "قصر خُبر" بمدينة اسطنبول، حيث تجري التحقيقات مع العناصر الثلاثة في مديرية أمن أدرنة.

يشار إلى أن تركيا كانت مسرحا لانقلاب فاشل، شهر يوليوز الماضي، كاد أن يعصف بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرفت تلك الفترة إلقاء القبض على مجموعة من المسؤولين ممن تورطوا، وممن اكتشف أنهم أبرياء وتم إطلاق سراحهم.

‫شوف تيفي

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تركيا انقلاب أمن اعتقال

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