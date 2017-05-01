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مثير..شاب يتنكر في جسم ''نرجس'' ويطيح بقيادات حزبية كبيرة عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 13:43 مثير..شاب يتنكر في جسم نرجس ويطيح بقيادات حزبية كبيرة عبر الفايسبوك | حوادث و حقوق
مثير..شاب يتنكر في جسم ''نرجس'' ويطيح بقيادات حزبية كبيرة عبر الفايسبوك
بدأت فصول جلسات محاكمة شاب جزائري ينحدر من ولاية برج بوعريرج، بعد أن تم اعتقاله بسبب تورطه في محاولة تهديد مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، بعد أن أوقع به وأوقع بـ 40 قياديا أغلبهم ينتمون إلى أحد

شوف تيفي

بدأت فصول جلسات محاكمة شاب جزائري ينحدر من ولاية برج بوعريرج، بعد أن تم اعتقاله بسبب تورطه في محاولة تهديد مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، بعد أن أوقع به وأوقع بـ 40 قياديا أغلبهم ينتمون إلى أحد الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية الجزائرية.

واستغل الشاب شبكة التواصل الاجتماعي من خلال تنكره بجنس أنثى، بعد أن اتخذ لنفسه اسم ''نرجس'' على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، حيث تمكن من الإيقاع بقرابة 40 ضحية أغلبهم قيادات حزبية معروفة، حسب ما كشفت عنه مصادر جزائرية وأردنية.

وعمد الشاب المذكور إلى توطيد العلاقة معهم عبر الفضاء الأزرق حيث كان يقوم بتسجيل المحادثات وبعدها يكشف عن جنسه، ومن ثم يقوم بابتزازهم من أجل دفعهم أموالا طائلة للعدول عن مخطط فضحهم عن طريق إرسال المحادثات عبر ''اليوتيوب''، حيث كان الضحايا الأربعين جلهم يرضخون لمخططه وسلموه مبالغ مالية، حتى لا يتم فضخهم، غير أن أحدهم قرر تقديم شكوى ومقاضاته، ليتم اعتقاله على الفور، وتتم متابعته بالتهديد والتشهير والابتزاز.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تهديد تشهير الجزائر فايسبوك

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