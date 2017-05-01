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خطير ومؤلم جدا..فيديو مقتل لص بعدما سلخوه صحاب شرع اليد بمدينة طنجة يشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 13:43 خطير ومؤلم جدا..فيديو مقتل لص بعدما سلخوه صحاب شرع اليد بمدينة طنجة يشعل الفايسبوك | حوادث و حقوق
خطير ومؤلم جدا..فيديو مقتل لص بعدما سلخوه صحاب شرع اليد بمدينة طنجة يشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم جدا، يوثق للحظة تعرض شاب قيل بأنه لص، لطعنة بمدينة طنجة، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم جدا، يوثق للحظة تعرض شاب قيل بأنه لص، لطعنة بمدينة طنجة، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة.

ويظهر هذا الفيديو الضحية، ساقطا على الأرض غارقا في بحر من الدماء، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، الذي لفظ به أنفاسه الأخيرة نتيجة خطورة الجروح، التي أصيب بها..

وفي تفاصيل الواقعة، فقد اهتزت منطقة "بئر الشيفا" بمدينة طنجة، ليلة أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب، تم ضبطه من طرف مجموعة من المواطنين وهو متلبس باعتراض سبيل فتاة ليسرق هاتفها المحمول.

وحسب مصادر طنجاوية، فإن اللص وجد نفسه ملاحقا من مجموعة من الشباب، حيث تم إيقافه وتعريضه للضرب المبرح قبل أن يتم إطلاق سراحه وهو غارق في دمائه، ليغادر المكان ويعود إليه من أجل الانتقام، ليتلقى طعنة غادرة من أحد أصحاب "شرع اليد".

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللص المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس، إلا أن الطعنة الخطيرة، التي أصيب بها على مستوى الصدر كانت كفيلة بإنهاء حياته، وقد فتحت المصالح الأمينة تحقيقا للكشف عن المتورط أو المتورطين في وقوع هذه الجريمة البشعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية شرع اليد المتورطين اللص السرقة

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