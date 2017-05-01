بعد مرضه ..أمينوكس يدخل السينما وها معامن ﻿

يبدو أن محبو الفنان المثير للجدل أمين التمري، الملقب بـ''أمينوكس'' سيكتشفون إبداعه الآخر في المجال السينمائي حيث من المنتظر أن يخوض تجربة أول دور له.

شوف تيفي

يبدو أن محبو الفنان المثير للجدل أمين التمري، الملقب بـ"أمينوكس" سيكتشفون إبداعه الآخر في المجال السينمائي حيث من المنتظر أن يخوض تجربة أول دور له.

وكشف الفنان سعيد الناصري لـ"شوف تيفي" أنه اختار أمينوكس للقيام بأحد الأدوار معه، وأنه ولد الناس وكيستاهل، و معجب بأغنيته الشهيرة، في الوقت الذي رحب المعني بالأمر بالفكرة وأبدى استعداده.

ومن المنتظر أن يخوض أمينوكس أولى أدواره ،إذ أنه سيحظى بشرف الوقوف أمام سعيد الناصري، الذي يشجع المواهب الشابة في كل أعماله.

جدير بالذكر أن أمينوكس أعلن قبل أيام عن معاناته مع أحد الأمراض الذي لم يكشف عنه، وترك الأمر مبهما، بدون تفاصيل، مما أثار الكثير من الجدل مرة أخرى، خصوصا بعد إلغائه لحفله الذي كان مقررا بمدينة الجديدة الأسبوع الماضي.