عاجل ..صاحب بنت الستاتي الرابور ''حليوة'' شدوه فالحبس ﻿

كشف مجموعة من أصدقاء الرابور المغربي حليوة أن المصالح الأمنية اعتقلت هذا الأخير قبل قليل من يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء.

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كشف مجموعة من أصدقاء الرابور المغربي حليوة أن المصالح الأمنية اعتقلت هذا الأخير قبل قليل من يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء.

وقد علق أصدقاء و عدد من معجبي حليوة، بعبارة "الله يطلق سراحو" على صورة نشره قبل حوالي 6 ساعات عبر حسابه الخاص بالانستغرام.

و كان الرابور المغربي الذي ارتبط اسمه بشكل كبير باسم إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، خلق ضج بأغانيه المثيرة.