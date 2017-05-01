عاجل ..صاحب بنت الستاتي الرابور ''حليوة'' شدوه فالحبس ﻿

شوف تيفي:
كشف مجموعة من أصدقاء الرابور المغربي حليوة أن المصالح الأمنية اعتقلت هذا الأخير قبل قليل من يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء.
وقد علق أصدقاء و عدد من معجبي حليوة، بعبارة "الله يطلق سراحو" على صورة نشره قبل حوالي 6 ساعات عبر حسابه الخاص بالانستغرام.
و كان الرابور المغربي الذي ارتبط اسمه بشكل كبير باسم إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، خلق ضج بأغانيه المثيرة.
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