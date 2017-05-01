عاجل..الموت يفجع وزيرا في حكومة العثماني ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن والدة محمد يتيم،وزير الشغل والإدماج المهني، فارقت الحياة يومه الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بمنزل الأسرة بحي اسباتة.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن والدة محمد يتيم،وزير الشغل والإدماج المهني، فارقت الحياة يومه الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بمنزل الأسرة بحي اسباتة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن توارى الفقيدة الثرى، عصر اليوم نفسه، بمقبرة الغفران.