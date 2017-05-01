 هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة ﻿
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هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 12:19 هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة | حوادث و حقوق
هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة
نفى مصدر مطلع يومه الثلاثاء، لـ ''شوف تيفي'' ما تم تداوله بخصوص ضبط ممرضين وممرضات داخل مستشفى الفارابي، وهم متلبسون بممارسة الجنس بإحدى الغرف.

"شوف تيفي"

نفى مصدر مطلع يومه الثلاثاء، لـ "شوف تيفي" ما تم تداوله بخصوص ضبط ممرضين وممرضات داخل مستشفى الفارابي، وهم متلبسون بممارسة الجنس بإحدى الغرف.

وأوضح المصدر ذاته أن الممرضين والممرضات المتدربين، كانوا في وضع طبيعي أمس الاثنين ويمارسون مهامهم بالشكل المطلوب، ولم يتم ضبطهم متلبسين بممارسة العلاقة المحرمة داخل مستشفى الفارابي بوجدة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر نقابية في قطاع الصحة، نشرت تديونات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى ضبط ممرضين وممرضات متدربات، متلبسين بممارسة الجنس داخل المستشفى المذكور.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وجدة مستشفى الفارابي ممارسة الجنس ممرضات

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هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة العثور على ممرضات متدربات وممرضين في وضعية جنسية داخل مستشفى الفارابي بوجدة

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