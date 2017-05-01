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رسميا..عبد الإله بن كيران يعود للمغرب بعد أداء العمرة وزيارة أحفاده بالسعودية

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 12:17 رسميا..عبد الإله بن كيران يعود للمغرب بعد أداء العمرة وزيارة أحفاده بالسعودية | بوليتيك
رسميا..عبد الإله بن كيران يعود للمغرب بعد أداء العمرة وزيارة أحفاده بالسعودية
كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سيعود يوم غد الأربعاء إلى المملكة المغربية بعد زيارة إمتدت لحوالي ثلاثة أسابيع للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة وزيارة

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سيعود يوم غد الأربعاء إلى المملكة المغربية بعد زيارة إمتدت لحوالي ثلاثة أسابيع للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة وزيارة أحفاده وإبنته المتزوجة من إطار في شركة الإتصالات السعودية.

وحسب ذات المصدر، عقد أعضاء بحزب العدالة والتنمية المعروفين بإنتقادهم الشديد لتشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، إجتماعا لمدة يومين بمدينة الرباط، بهدف إقامة إستقبال حاشد لأمينهم العام عبد الإله بن كيران يوم غد الأربعاء بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لكن الشكوك حول توقيت الوصول دفع بهم لتأجيل الإستقبال.

وأفادت ذات المصادر، أن بن كيران يتواجد بالعاصمة السعودية الرياض، منذ السبت الماضي قادما إليها من المدينة المنورة بعد الإنتهاء من أداء مناسك العمرة رفقة زوجته نبيلة وأفراد آخرين يرجح أن يكونوا من أسرة رفيق دربه الراحل "عبد الله باها".

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الحكومة بن كيران الحكومة عبد الله باها شوف تيفي

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