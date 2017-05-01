 بالفيديو..طريق الموت بين تاونات وفاس ترعب السائقين وتحصد الأرواح ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ''آوت'' ﻿
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بالفيديو..طريق الموت بين تاونات وفاس ترعب السائقين وتحصد الأرواح ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ''آوت''

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 11:29 بالفيديو..طريق الموت بين تاونات وفاس ترعب السائقين وتحصد الأرواح ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك آوت | حوادث و حقوق
بالفيديو..طريق الموت بين تاونات وفاس ترعب السائقين وتحصد الأرواح ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ''آوت''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الثلاثاء، أن المقطع الطرقي بالطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين تاونات وفاس، يعرف فوضى عارمة يوميا وبشكل مستمر، ما يسفر عن وقوع حوادث مميتة، تحصد أراوحا أسر بكاملها

''شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي''  من مصدر مطلع، يومه الثلاثاء، أن المقطع الطرقي بالطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين تاونات وفاس، يعرف فوضى عارمة يوميا وبشكل مستمر، ما يسفر عن وقوع حوادث مميتة، تحصد أراوحا أسر بكاملها أحيانا.

وحسب مستشار جماعي بالمنطقة الموجودة بالقرب من الطريق المذكورة، التي وصفها بطريق ''الموت'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' فإن السلطات المحلية، تقدمت بملف كامل لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تم خلاله شرح الوضع الخطير بهذه الطريق ومعاناة السائقين معها، لكن  الوزارة لم تقم بأي خطوة لإيجاد حل فوري وسريع، مشيرا إلى أن الوزير السابق في الوزارة عزيز رباح، وعدهم بالتدخل إلا أن هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقع.

وعبر المستشار عن استيائه الشديد بسبب واقع هذا الطريق، داعيا إلى الإسراع لإنهاء معاناة ساكنة مدينة تاونات والمناطق المحيطة بها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حوادث مميتة السائقين المقطع الطرقي تاونات

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