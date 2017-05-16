بالصور:بعد إشاعة إحالته على التقاعد .. ''حسن مطار'' حاضر في إحتفالات الأمن بالدارالبيضاء في ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني ﻿

يشهد مقر ولاية الأمن بمدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء، مراسيم إحتفال عناصر الشرطة بالذكرى 61 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، بحضور شخصيات أمنية وسياسية وقضائية.

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يشهد مقر ولاية الأمن بمدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء، مراسيم إحتفال عناصر الشرطة بالذكرى 61 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، بحضور شخصيات أمنية وسياسية وقضائية.



وحظي الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء "حسن مطار" خلال الإحتفالات باستقبال خاص من طرف الحاضرين، حيث أستقبل من طرف والي الأمن "عبد الله الوردي" الذي رافقه إلى المنصة الرسمية والشرفية التي أقيمت لكبار الشخصيات.



ويأتي حضور "حسن مطر" إلى جانب والي جهة الدار البيضاء- سطات "خالد سفير" وكبار المسؤولين بالعاصمة الإقتصادية، تزامنا وإشاعة إحالته على التقاعد.