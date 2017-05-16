بالصور...الحرائق تجبر ساكنة الواحات على المغادرة والسلطات تستعين بطائرتين للسيطرة على النيران بطاطا ﻿

لجأت ساكنة واحة ''تمسولت سموكن'' إلى جيرانها بالدواوير المجاورة،للمبيت خوفا من لهيب النيران التي وصلت إلى مساكنهم القريبة لأشجار النخيل التي شبت فيها النيران منذ صبيحة يوم أمس الإثنين.

شوف تيفي



لجأت ساكنة واحة ''تمسولت سموكن'' إلى جيرانها بالدواوير المجاورة،للمبيت خوفا من لهيب النيران التي وصلت إلى مساكنهم القريبة لأشجار النخيل التي شبت فيها النيران منذ صبيحة يوم أمس الإثنين.



وتمكنت الطائرتين اللتين إستعانت بهما السلطات صبيحة يومه الثلاثاء، من محاصرة النيران وإطفاء الحرائق الخطيرة، التي إلتهمت أزيد من 10 آلاف نخلة إما بشكل كامل أو جزئي، خاصة ''بواحة تمنالت'' التي تشهد حرائق خطيرة كل سنة تقريبا، بفعل الحرارة المفرطة.



وكشف مصدر من عين المكان، أن واحة ''تمنالت '' هي التي مازالت تعاني من الحرائق ومخلفاتها من الفحم المشتعل الذي يهدد بعودة الحرائق، فيما ثمت السيطرة على النيران بواحة ''تمسولت سموكن'' البعيدة بعشرات الكيلومترات عن مركز مدينة طاطا، بفضل جهود الوقاية المدنية والساكنة المحلية الذين باشروا العمل منذ العاشرة صباحامن يوم أمس الإثنين إلى غاية هذه اللحظات.



وطالب فاعلون جمعيون بإنقاذ الواحات من الحريق، لإعتبارها موردا مهما لساكنة الدواوير النائية والتي تبعد بعشرات الكيلومترات عن مركز مدينة طاطا، حيث أتث النيران على العديد من أشجار النخيل وبعض الزراعات المعيشية، وهو مايهدد ماشيتهم بالموت أو التخلي عنها.