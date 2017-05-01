عاجل..هذا هو مصير السجين الهارب من سجن بني ملال عبر مستشفى عمومي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، تمكنت من إيقاف السجين الذي فر قبل أيام من المستشفى الإقليمي بني ملال خلال تلقيه العلاج.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، تمكنت من إيقاف السجين الذي فر قبل أيام من المستشفى الإقليمي بني ملال خلال تلقيه العلاج.

وكانت إدارة السجن المحلي ببني ملال، قد أعلنت في بلاغ لها أن السجين "ح.ج" قام بتنفيذ عملية فرار مؤخرا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الذي أودع به ابتداء من 27 أبريل الماضي قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج.

وقد ذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين الفار كان معتقلا من أجل قضيتين، الأولى محكوم فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة، والثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ 15 غشت 2022.