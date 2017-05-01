 فضيحة.. منقبة تتبادل القبل الساخنة مع شاب في الشارع العام وفي واضحة النهار..وضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي ﻿
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فضيحة.. منقبة تتبادل القبل الساخنة مع شاب في الشارع العام وفي واضحة النهار..وضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 11:00 فضيحة.. منقبة تتبادل القبل الساخنة مع شاب في الشارع العام وفي واضحة النهار..وضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع
فضيحة.. منقبة تتبادل القبل الساخنة مع شاب في الشارع العام وفي واضحة النهار..وضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصة ''تويتر'' مقطع فيديو، قيل بأنه يوثق تبادل القبل الساخنة بين شاب وفتاة في واضحة النهار بأحد شوارع المملكة.

''شوف تيفي''

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصة ''تويتر'' مقطع فيديو، قيل بأنه يوثق تبادل القبل الساخنة بين شاب وفتاة  في واضحة النهار بأحد شوارع المملكة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، من بينها  صحيفة ''أخبار السعودية''، التي نشرت الفيديو، فإن الأمر يتعلق بطالبة ترتدي النقاب، كانت إلى جانب سيارة متوقفة، تتحدث مع الشخص الموجود داخلها قبل أن تدخل رأسها من شباك السيارة، وتقبله كما يظهر الفيديو.

ومباشرة بعد تداول هذا الفيديو، تفاعل السعوديون بكثافة من خلال هاشتاغ ، عبروا من خلاله عن غضبهم بسبب القبل، التي تم وصفوها بالفضيحة الأخلاقية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المملكة العربية السعودية شوارع المملكة النقاب أخبار السعودية

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