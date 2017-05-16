عاجل و بالصور: الفنان عمر السيد عند البوليس ﻿

يحل في هذه الأثناء الفنان المغربي القدير عمر السيد ضيفا على رجال الأمن الوطني بولاية أمن الدار البيضاء و ذلك احتفاء بالذكرى 61 لتأسيس هذه المؤسسة الأمنية.

شوف تيفي:

يحل في هذه الأثناء الفنان المغربي القدير عمر السيد ضيفا على رجال الأمن الوطني بولاية أمن الدار البيضاء و ذلك احتفاء بالذكرى 61 لتأسيس هذه المؤسسة الأمنية.



و قد خصص رجال الأمن الوطني ترحيبا خاص بالفنان المغربي الذي حضر إلى جانب عدد من الفاعلين إلى ولاية أمن الدار البيضاء.



إلى ذلك و حسب ما عاينته "شوف تيفي" وصل صباح يومه الثلاثاء، خالد سفير والي جهة الدار البيضاء- سطات إلى مقر الولاية لحضور احتفالات 16 ماي.



وتُحيي أسرة الأمن الوطني، في ذكرى تأسيسها، احتفالات بمختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهات المملكة، يتم خلالها إبراز العناية التي يوليها الملك محمد السادس لأسرة الأمن الوطني، والدور الحيوي الذي يضطلع به رجال الأمن في السهر على أمن وطمأنينة المواطنين، فضلا عن الإنجازات التي تحققت في مجال الحفاظ على الأمن.