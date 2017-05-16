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بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 10:31 عاجل وبالصور... فوضى عارمة بالجزائر..وها شنو واقع | دولي
عاجل وبالصور... فوضى عارمة بالجزائر..وها شنو واقع
كشفت وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن إلغاء كل رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية و الدولية انطلاقا من جميع مطارات الجزائر بسبب إضراب عمال الصيانة.

''شوف تيفي''

 كشفت وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن إلغاء كل رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية و الدولية انطلاقا من جميع مطارات الجزائر بسبب إضراب عمال الصيانة.

و حسب ذات المصدر فقد دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها إلى عدم التوجه إلى مختلف المطارات عبر كامل التراب الوطني إلى غاية إعلان نهاية الإضراب. مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا لتعلم زبائنها عند إعلان نهاية الاضراب غير المحدد زمنيا.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكدت مصادر إعلامية جزائرية أخرى، أن جميع مطارات البلاد، تعرف في هذه اللحات حالة من الفوضى العارمة بسبب إلغاء جميع الرحلات.

‫شوف تيفي

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