 مثير ولا يصدق.. السلطات الجزائرية تحدد وقت صلاة التراويح خلال رمضان المقبل وتطالب بتخفيف الصلاة ﻿
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مثير ولا يصدق.. السلطات الجزائرية تحدد وقت صلاة التراويح خلال رمضان المقبل وتطالب بتخفيف الصلاة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 10:18 مثير ولا يصدق.. السلطات الجزائرية تحدد وقت صلاة التراويح خلال رمضان المقبل وتطالب بتخفيف الصلاة | دولي
مثير ولا يصدق.. السلطات الجزائرية تحدد وقت صلاة التراويح خلال رمضان المقبل وتطالب بتخفيف الصلاة
في سابقة من نوعها، قررت السلطات الجزائرية باتفاق مع وزارة الشؤون الدينية، تقليص مدة صلاة التراويح خلال رمضان المقبل لساعة واحدة، وطالبت الأئمة مد يد المساعدة إليها في محاربة ومواجهة التجار

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها، قررت السلطات الجزائرية باتفاق مع وزارة الشؤون الدينية، تقليص مدة صلاة التراويح خلال رمضان المقبل لساعة واحدة، وطالبت الأئمة مد يد المساعدة إليها في محاربة ومواجهة التجار المضاربين عبر خطب الجمعة والدروس، التي تسبق صلاة التراويح.

وحسب موقع صحيفة الشروق الجزائرية، فإن الوزارة المذكورة، اتخذت هذا القرار بعد قيام السلطات، بتضييق جميع الإجراءات الخاصة بتسليم رخص استغلال المساحات المحيطة بالمساجد، حتى يتمكن المصلون من أداء صلاة التراويح في رمضان، وأيضا لدواع وصفتها بالأمنية.

وأكدت "الشروق" أن الوزارة حددت صلاة التراويح في ساعة واحدة، وألزمت الأئمة بتخفيف الصلاة، كما طالبت مديري الشؤون الدينية عبر الولايات بالجزائر بمراقبة الأئمة المخالفين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صلاة التراويح الجزائر الأئمة السلطات

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