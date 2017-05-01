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صادم.. مراكز نداء بالبيضاء تبيع أدوية جنسية من بينها فياغرا روسية يبلغ ثمنها 1999 درهم...وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 09:52 صادم.. مراكز نداء بالبيضاء تبيع أدوية جنسية من بينها فياغرا روسية يبلغ ثمنها 1999 درهم...وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم.. مراكز نداء بالبيضاء تبيع أدوية جنسية من بينها فياغرا روسية يبلغ ثمنها 1999 درهم...وهذه هي التفاصيل
توالت فضائح مراكز النداء في الآونة الأخيرة، وتخصص بعضها باستغلال هذه الفضاءات في التجارة الإباحية، وتنشيط المكالملات الجنسية والمتاجرة في المعطيات الشخصية للأفراد، وتسويق السلع غير المرخص لها،

"شوف تيفي"

توالت فضائح مراكز النداء في الآونة الأخيرة، وتخصص بعضها باستغلال هذه الفضاءات في التجارة الإباحية، وتنشيط المكالملات الجنسية والمتاجرة في المعطيات الشخصية للأفراد، وتسويق السلع غير المرخص لها، خصوصا ما يتعلق ببعض أنواع الأدوية الجنسية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الصحية المستوردة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن مراكز النداءـ استغلت غياب المراقبة لاستغلال الأرقام الهاتفيةى الخاصة، والاتصال بزبناء شركات الاتصالات، قصد عرض خدماتها أو بيع منتوجات مغشوشة ومجهولة المصدر وأحيانا بطريقة فجة تخذش الحياء.

وأوضحت اليومية أن أحد هذه المراكز يستقر بالبيضاء، ونشط خلال الايام القليلة الماضية في الترويج لدواء جنسي مجهول المصدر والمكونات، دون خضوعه للمراقبة بل إن المروجين لا يخجلون من ذكر مكوناته وقدرته على الزيادة من حجم وطول "القضيب" وإشباع الرغبة الجنسية، وأكدت "الصباح" أنها اتصلت بمركز النداء نفسه للتأكد من الشكايات المتكررة لأشخاص وجدوا أنفسهم في مواقف محرجة، بعد الاتصال بهم هاتفيا واستفزازهم فردت "عفاف" اسم مستعار في الغالب، وانطلقت تقدم شروح حول منتوج خارق قادر على استعادة الشيوخ لفحولتهم، مشيرة إلى أن الدواء مستورد من روسيا وتركيبته تمكن من "القدف" حتى في حال إصابة الر جل بضعف جنسي ، ناهيك عن دوره في جعل قضيب الرجل طويلا وعريضا.

وتشرع عفاق تضيف اليومية، بعد سؤال الرجل عن حالته في استظهار مكونات الدواء بطريقة آلية، ونجاعته في إبهار المرأة شريطة استعماله لمدة شهر كامل من أجل الوصول إلى النتجية المرجوة، علما أن العلبة الواحدة منه تكفي أسبوعا فقط، وتتكلف الشركة بتوزيع المنتوج الجنسي في كل مدن المغرب وترفض الكشف عن عنوان مقرها الاجتماعي فهي لا تتوفر إلا على مستودع بالبيضاء في حين تكلف مركز النداء بالاتصال وبيع المنتوج قبل توزيعه في كل المدن بمقابل وصفتها بالصغير، وحين الاستفسار عن ثمن المقوي الجنسي، تشير عفاف إلى ضرورة الاستفادة من تخفيضات الشركة، إذ يصل ثمن العلبة الواحدة إلى 399 درهما، أما العلاج بصفة نهائية فيكلف 1999 درهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أدوية جنسية العلاج الاتصال مركز نداء المنتوج الجنسي

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