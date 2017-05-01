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هام للمغاربة..حضيو راسكم:طقس حار جدا يصل إلى 44 في هذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 09:29 هام للمغاربة..حضيو راسكم:طقس حار جدا يصل إلى 44 في هذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
هام للمغاربة..حضيو راسكم:طقس حار جدا يصل إلى 44 في هذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا داخل البلاد، خصوصا داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية واللوكوس ووالماس وتادلة والرحامنة وتانسيفت.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا داخل البلاد، خصوصا داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية واللوكوس ووالماس وتادلة والرحامنة وتانسيفت.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح، وخلال الظهيرة ستنمو سحب غير مستقرة ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح شرقية قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وضعيفة القوة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجات بالمرتفعات، وما بين 13 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و24 درجة بسهول تادلة والحوز والرحامنة وأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بمرتفعات الأطلس والساحل المتوسطي، وما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و40 درجة بكل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بسوس وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بغرب البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حار البحر اللوكوس مديرية الأرصاد الجوية

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