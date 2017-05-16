مثير وبالصور..شوفو شنو لقاو عند مشجع ديال شباب الريف الحسيمي بمحطة ولاد زيان بالبيضاء ﻿

تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، أول أمس الأحد، من إيقاف شخص على مستوى محطة الحافلات أولاد زيان بالبيضاء، وبحوزته 100 قرص من ''قرقوبي الاكستازي''.

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، أول أمس الأحد، من إيقاف شخص على مستوى محطة الحافلات أولاد زيان بالبيضاء، وبحوزته 100 قرص من "قرقوبي الاكستازي".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بمشجع لفريق شباب الريف الحسيمي، حل بمدينة البيضاء من أجل متابعة مباراة فريقه أمام فريق الرجاء البيضاوي إلا أن اليقظة الأمنية، مكنت من إيقافه وبحوزته الكمية المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معه من أجل التعرف على هوية مزوده الرئيسي، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة القضائية ستحيله صباح يومه الثلاثاء على الوكيل العام للملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.

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