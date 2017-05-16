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صادم وبالصور..الإهمال ينهي حياة خمسة مواليد بمستشفى محمد الخامس بشفشاون

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 06:52 صادم وبالصور..الإهمال ينهي حياة خمسة مواليد بمستشفى محمد الخامس بشفشاون | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..الإهمال ينهي حياة خمسة مواليد بمستشفى محمد الخامس بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من المواطنين، نظموا يومه الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس بشفشاون، اتهموا خلالها الطاقم الطبي بقسم الولادة التسبب في وفاة 5 رضع خلال الأسبوع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن العديد من المواطنين، نظموا يومه الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس بشفشاون، اتهموا خلالها الطاقم الطبي بقسم الولادة التسبب في وفاة 5 رضع خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن السبب الكامن وراء وفاة الرضع، يعود إلى الطريقة الخاطئة المعتمدة خلال عملية التوليد، حيث تعرض الرضع المتوفون للاختناق نتيجة شربهم لماء المشيمة أو ما يسمى ب "سكية".

وأضاف ذات المصدر أن هناك احتمالا إلى أن ضعف التكوين لدى الممرضات اللائي يقمن بعمليات التوليد في حال غياب الطبيبة المشرفة، قد يكون سببا في وفاة الرضع.

و طالب المحتجون من المسؤولين على القطاع الصحي ببلادنا التدخل لوقف نزيف هذا الإهمال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قسم الولادة سكية مستشفى محمد الخامس

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