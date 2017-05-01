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عناصر الدرك الملكي تحجز كمية كبيرة من السلع المهربة بالناظور

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 06:51 عناصر الدرك الملكي تحجز كمية كبيرة من السلع المهربة بالناظور | حوادث و حقوق
عناصر الدرك الملكي تحجز كمية كبيرة من السلع المهربة بالناظور
قامت عناصر من الدرك الملكي ببني شيكر، التابعة للقيادة الاقليمية للناظور الجمعة الماضية، بعملية تفتيش في مستودع بدوار اعكاون ، أسفرت عن العثور و حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المهربة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

قامت عناصر من الدرك الملكي ببني شيكر، التابعة للقيادة الاقليمية للناظور الجمعة الماضية، بعملية تفتيش في مستودع بدوار اعكاون ، أسفرت عن العثور و حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المهربة.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور أنه تم خلال هذه العملية حجز قطع غيار سيارات تبلغ قيمتها 314 الف و800 درهم وسيارتين و "جيت سكي" ومقطورتها. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم توقيف مشتبه به و إحالته على العدالة، في حين تم تسليم المحجوزات ووسائل النقل الى مصلحة الجمارك.

 

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