عناصر الدرك الملكي تحجز كمية كبيرة من السلع المهربة بالناظور ﻿

قامت عناصر من الدرك الملكي ببني شيكر، التابعة للقيادة الاقليمية للناظور الجمعة الماضية، بعملية تفتيش في مستودع بدوار اعكاون ، أسفرت عن العثور و حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المهربة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

قامت عناصر من الدرك الملكي ببني شيكر، التابعة للقيادة الاقليمية للناظور الجمعة الماضية، بعملية تفتيش في مستودع بدوار اعكاون ، أسفرت عن العثور و حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المهربة.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور أنه تم خلال هذه العملية حجز قطع غيار سيارات تبلغ قيمتها 314 الف و800 درهم وسيارتين و "جيت سكي" ومقطورتها. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم توقيف مشتبه به و إحالته على العدالة، في حين تم تسليم المحجوزات ووسائل النقل الى مصلحة الجمارك.