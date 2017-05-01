عناصر الدرك الملكي تحجز كمية كبيرة من السلع المهربة بالناظور ﻿

"شوف تيفي"+" و م ع"
قامت عناصر من الدرك الملكي ببني شيكر، التابعة للقيادة الاقليمية للناظور الجمعة الماضية، بعملية تفتيش في مستودع بدوار اعكاون ، أسفرت عن العثور و حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المهربة.
وأفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور أنه تم خلال هذه العملية حجز قطع غيار سيارات تبلغ قيمتها 314 الف و800 درهم وسيارتين و "جيت سكي" ومقطورتها. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم توقيف مشتبه به و إحالته على العدالة، في حين تم تسليم المحجوزات ووسائل النقل الى مصلحة الجمارك.
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