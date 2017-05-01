مؤلم وبالفيديو..بنت الفشوش اللي قتلات شاب في آسفي طلقوها البوليس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد مؤلم، يظهر طفلة صغيرة، وهي تكشف أن ''بنت الفشوش'' التي تسببت في مقتل شقيقها نهاية الأسبوع المنصرم تم الإفراج عنها.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد مؤلم، يظهر طفلة صغيرة، وهي تكشف أن "بنت الفشوش" التي تسببت في مقتل شقيقها نهاية الأسبوع المنصرم تم الإفراج عنها.

وناشدت الطفلة الملك محمد السادس وأيضا العدالة بالمغرب بالتدخل وإنصاف شقيقها الميت وصديقه الذي ما يزال في غيبوبة بإحدى المستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة آسفي، شهدت الجمعة الماضية، حادثة سير مروعة، بطلتها "بنت الفشوف"، قامت بدهس شابين وتسببت في مقتل أحدهما على الفور.