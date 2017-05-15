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بعد جريمة مقتل عساس على يد كاميرونيين: اختفاء واضح للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء من فاس

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 23:38 بعد جريمة مقتل عساس على يد كاميرونيين: اختفاء واضح للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء من فاس | حوادث و حقوق
بعد جريمة مقتل عساس على يد كاميرونيين: اختفاء واضح للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء من فاس
بعد وقوع الجريمة المروعة التي راح ضحيتها حارس ليلي بقيسارية العلج بفاس على يد مهاجرين من افريقيا يحملون الجنسية الكاميرونية، علمت ''شوف تيفي'' أن المهاجرين، اختفوا من أحياء وشوارع المدينة العلمية.

''شوف تيفي''

بعد وقوع الجريمة المروعة التي راح ضحيتها حارس ليلي بقيسارية العلج بفاس على يد مهاجرين من افريقيا يحملون الجنسية الكاميرونية، علمت ''شوف تيفي'' أن المهاجرين، اختفوا من أحياء وشوارع المدينة العلمية.

وأوضح المصدر ذاته أن المهاجرين من افريقيا حنوب الصحراء، قرروا التواري عن الأنظار والاختباء بمحطة القطار بدكارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المهاجرين الذين تعودوا الوقوف أمام الأضواء الثلاثية بشوارع المدينة من أجل التسول، اختفوا بدورهم عن الأنظار بعد الحادث المأساوي.

وأكد ذات المصدر أن قيسارية العلج التي شهدت فصول الجريمة البشعة، ما تزال مغلقة، بعد أن قرر التجار التضامن مع الضحية الذي عثر عليه جثة هامدة وهو مكبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قيسارية لعلج الجريمة البشعة التجار المدينة العلمية

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