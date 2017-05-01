 بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين | حوادث و حقوق

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات النقل واللوجيستيك | بووز

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات

ميدي1 تيفيعلى صفيح ساخن بسبب ظروف العمل غير المهنية ولا الإنسانية | إعلام وتواصل

''ميدي1 تيفي''على صفيح ساخن بسبب ظروف العمل ''غير المهنية ولا الإنسانية''

عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان

محاكمة اكديم إزيك: شهود إثبات أكدوا أن بإمكانهم التعرف على بعض المتهمين في حال تم عرضهم عليهم | بوليتيك

محاكمة اكديم إزيك: شهود إثبات أكدوا أن بإمكانهم التعرف على بعض المتهمين في حال تم عرضهم عليهم

شوف صحتك مع doc نسرين..كيفاش تْحميو راسكم من أشعة الشمس | بووز

شوف صحتك مع doc نسرين..كيفاش تْحميو راسكم من أشعة الشمس

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير | بوليتيك

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء

من يلعب في طنجرة الريف؟

بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 23:23 بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة
فكك المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، الأسبوع الماضي عصابة أمنيين مزيفين ضمنها جندي يشتغل بورززات، سطت ليلا على شاحنة محملة بـ 40 طنا من الحديد، بعدما كبل أفرادها سائقها بمدخل الطريق السيار

''شوف تيفي''

فكك المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، الأسبوع الماضي عصابة أمنيين مزيفين ضمنها جندي يشتغل بورززات، سطت ليلا على شاحنة محملة بـ 40 طنا من الحديد، بعدما كبل أفرادها سائقها بمدخل الطريق السيار بجماعة عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة، وأوهموه أنهم رجال شرطة وبعدها وضعوه في سيارة خفيفة تعود إلى وكالة لكراء السيارات بالبيضاء، ظل محتجزا بها 15 ساعة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن شاحنة كانت متوجهة من الجرف الأصفر بالجديدة نحو طنجة، وطلب عضو بالعصابة من سائقها بمدخل الطريق السيار بالبئر الجديد نقله إلى الرباط وأثناء مرور الشاحنة عبر البيضاء والمحمدية وبوزنيقة، كان أفراد آخرون من العصابة يتعقبون الشاحنة باستعمال السيارة المكتراة من نوع ''داسيا'' وحينما وصلت إلى محيط الحزام الأخضر بين الصخيرات والرباط، استل الراكب سكينا وطعن بها عنق السائق، فتوقف ليقوم بعدها الجناة الآخرون بالنزول بسرعة وكبلوه تحت الإكراه، وكان الجندي يطلب من الضحية عدم الخوف لأنه رجل أمن، وبعد ذلك استولى أحدهم على الشاحنة وتوجه عبر الطريق السيار لتامسنا في اتجاه الطريق الوطنية بين الرباط وواد زم إلى أن وصل إلى جماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، فيما ظل أفراد العصابة الآخرون يحتجزون الضحية ضواحي تمارة مدة 15 ساعة، خوفا من التبليغ عنهم لدى الأمن أو الدرك إلى أن أفرغ السائق حمولة 40 طنا من الحديد بمخزن سري بجماعة أولاد عبدون.

وأضافت اليومية أن الواقعة أثارت حالة استنفار أمني قصوى، ونجحت عناصر من المركز القضائي للدرك بتمارة في تعقب العصابة التي توجهت إلى دوار المراهنة بجماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، وتفاجأت بكمية هائلة من الحديد، حيث تم حجز 400 طن بأمر من النيابة العامة بعدما لاذ صاحب المخزن بالفرار، وحررت في حقه مذكرة بحث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جماعة اولاد عبدون الدرك الملكي النيابة العامة الحديد شاحنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين | حوادث و حقوق

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين

عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات النقل | مال و أعمال
منذ 31 دقيقة

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات النقل

شوف صحتك مع doc نسرين..كيفاش تْحميو راسكم من أشعة الشمس | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع doc نسرين..كيفاش تْحميو راسكم من أشعة الشمس

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير | مال و أعمال

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎ | قنوات أخرى

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين | حوادث و حقوق

التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات النقل واللوجيستيك | بووز

بمناسبة سلامة النقل السككي..المغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات

ميدي1 تيفيعلى صفيح ساخن بسبب ظروف العمل غير المهنية ولا الإنسانية | إعلام وتواصل

''ميدي1 تيفي''على صفيح ساخن بسبب ظروف العمل ''غير المهنية ولا الإنسانية''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.