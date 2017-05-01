بوليس مزيفون ضمنهم عسكري يسطون على شاحنة بتمارة..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

فكك المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، الأسبوع الماضي عصابة أمنيين مزيفين ضمنها جندي يشتغل بورززات، سطت ليلا على شاحنة محملة بـ 40 طنا من الحديد، بعدما كبل أفرادها سائقها بمدخل الطريق السيار

''شوف تيفي''

فكك المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، الأسبوع الماضي عصابة أمنيين مزيفين ضمنها جندي يشتغل بورززات، سطت ليلا على شاحنة محملة بـ 40 طنا من الحديد، بعدما كبل أفرادها سائقها بمدخل الطريق السيار بجماعة عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة، وأوهموه أنهم رجال شرطة وبعدها وضعوه في سيارة خفيفة تعود إلى وكالة لكراء السيارات بالبيضاء، ظل محتجزا بها 15 ساعة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن شاحنة كانت متوجهة من الجرف الأصفر بالجديدة نحو طنجة، وطلب عضو بالعصابة من سائقها بمدخل الطريق السيار بالبئر الجديد نقله إلى الرباط وأثناء مرور الشاحنة عبر البيضاء والمحمدية وبوزنيقة، كان أفراد آخرون من العصابة يتعقبون الشاحنة باستعمال السيارة المكتراة من نوع ''داسيا'' وحينما وصلت إلى محيط الحزام الأخضر بين الصخيرات والرباط، استل الراكب سكينا وطعن بها عنق السائق، فتوقف ليقوم بعدها الجناة الآخرون بالنزول بسرعة وكبلوه تحت الإكراه، وكان الجندي يطلب من الضحية عدم الخوف لأنه رجل أمن، وبعد ذلك استولى أحدهم على الشاحنة وتوجه عبر الطريق السيار لتامسنا في اتجاه الطريق الوطنية بين الرباط وواد زم إلى أن وصل إلى جماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، فيما ظل أفراد العصابة الآخرون يحتجزون الضحية ضواحي تمارة مدة 15 ساعة، خوفا من التبليغ عنهم لدى الأمن أو الدرك إلى أن أفرغ السائق حمولة 40 طنا من الحديد بمخزن سري بجماعة أولاد عبدون.

وأضافت اليومية أن الواقعة أثارت حالة استنفار أمني قصوى، ونجحت عناصر من المركز القضائي للدرك بتمارة في تعقب العصابة التي توجهت إلى دوار المراهنة بجماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، وتفاجأت بكمية هائلة من الحديد، حيث تم حجز 400 طن بأمر من النيابة العامة بعدما لاذ صاحب المخزن بالفرار، وحررت في حقه مذكرة بحث.