التحقيق مع جنرال بالمغرب متهم بالاستيلاء على عقارات مهاجرين ﻿

تم اتهام مسؤول كبير برتبة جنرال، حسب شكايات وجهت إلى الوكيل العام بالرباط والديوان الملكي بالاستيلاء على مجموعة من الأملاك العقارية بطنجة والرباط والتي تخص مهاجرين بكل من أمريكا وبلجيكا، وذلك حسب

"شوف تيفي"

تم اتهام مسؤول كبير برتبة جنرال، حسب شكايات وجهت إلى الوكيل العام بالرباط والديوان الملكي بالاستيلاء على مجموعة من الأملاك العقارية بطنجة والرباط والتي تخص مهاجرين بكل من أمريكا وبلجيكا، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء.

وقال مصدر "المساء" إن اتهامات وجهت للمسؤول بإنجاز عقود توثيقية في غياب مهاجرين قصد تفويت عقارات غير قابلة للتفويت بحي الرياض بالرباط، وتقدمت أمريكية وأولادها بشكايات إلى الديوان الملكي في الموضوع قصد تحقيق موسع ومعرفة حقيقة العقود التي يتوفر عليها المسؤول الذي كان يعمل بمدينة الرباط، خاصة بعد أن تبين أن عقدا يثبت ملكيته لأرض شاسعة وعقارات أنجزت في الوقت الذي كان أصحاب الملكية خارج أرض الوطن.

وأعطيت تعليمات للاستماع إلى جميع الأطراف في الملف قصد استجلاء الحقيقة، إذ من المنتظر أن تتكلف الفرقة الوطنية للدرك بالبحث في تفاصيل الملف التي تفجر بالعاصمة الرباط بعد توالي فضائح السطو على عقارات الأجانب.