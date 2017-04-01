''ميدي1 تيفي''على صفيح ساخن بسبب ظروف العمل ''غير المهنية ولا الإنسانية'' ﻿

يعقد العاملون في قناة ''ميدي1تيفي'' إجتماعا طارئا يوم الأحد 21 مايو 2017 بعد الزوال، بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، للتداول في ظروف العمل التي وصفت '' بغير المهنية ولا إنسانية''.

شوف تيفي



يعقد العاملون في قناة "ميدي1تيفي" إجتماعا طارئا يوم الأحد 21 مايو 2017 بعد الزوال، بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، للتداول في ظروف العمل التي وصفت " بغير المهنية ولا إنسانية".



وحسب بلاغ لنقابيي القناة " فقد أثبت مهنيو ميدي 1 تي في، منذ لحظة تأسيس القناة، مرورا بالتحولات التي شهدتها المؤسسة طيلة العشرية الماضية، أنهم ظلوا في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة، حيث لم يختلف الأمر مع الإدارة الجديدة، إذ انخرط جميع العاملين في الأوراش المفتوحة، متفاعلين بنفَس إيجابي مع بلاغ التعيين الصادر عن مجلس الإدارة، الذي أكد على الحكامة والإشعاع القاري للقناة".



وأفاد منخرطو النقابة المذكورة" أنهم منحوا الإدارة الجديدة الوقت الكافي للاشتغال، والاطلاع على الملفات، وتحاشت أن تكون مصدر تشويش على عملها، بل أجّلت طرح ملفها المطلبي السنوي لكل الاعتبارات المذكورة، لكن في المقابل، قفزت الإدارة على إمكانيات القناة من موارد بشرية وتقنية، وفرضت شبكة برامجية تضم أزيد من 23 برنامجا، يتم إنتاجها داخليا، ناهيك عن برمجة إخبارية تمتد من الخامسة صباحا حتى منتصف الليل، وهو ما جعل المهنيين يشتغلون في كثير من الأحيان في ظروف لا مهنية ولا إنسانية".



وأضاف البلاغ، "إن حجم الإنتاج الحالي بالقناة، في ظل الإمكانيات المتاحة، لا يمكن إلا أن يضاعف من درجة الخطر، ويوسع من هامش الخطأ، وهي الحقيقة التي تأكدت بالملموس مرات عديدة مع زميلات وزملاء في أقسام مختلفة".



وأكد مهنيو القناة عن قناعتهم الراسخة، بأن الاستمرار في هذا التوجه سيعمّق من حالة التذمر لدى العاملين، وسيقطع مع الإبداع والتميز، ويقطع عاجلا أم آجلا مع الجودة التي لا تفتأ الإدارة تطالب العاملين بها، فإذا بها تناقض نفسها، بضرب شروطها ومقوماتها على أرض الواقع".