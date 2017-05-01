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عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 22:34 عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
عاجل وخطير جدا..صحاب شرع اليد يقتلون لصا بمدينة طنجة+تفاصيل مروعة
اهتزت منطقة ''بئر الشيفا'' بمدينة طنجة، ليلة يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب، تم ضبطه من طرف مجموعة من المواطنين وهو متلبس باعتراض سبيل فتاة ليسرق هاتفها المحمول.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة "بئر الشيفا" بمدينة طنجة، ليلة يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب، تم ضبطه من طرف مجموعة من المواطنين وهو متلبس باعتراض سبيل فتاة ليسرق هاتفها المحمول.

وحسب مصادر طنجاوية، فإن اللص وجد نفسه ملاحقا من مجموعة من الشباب، حيث تم إيقافه وتعريضه للضرب المبرح قبل أن يتم إطلاق سراحه وهو غارق في دمائه، ليغادر المكان ويعود إليه من أجل الانتقام، ليتلقى طعنة غادرة من أحد أصحاب "شرع اليد".

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللص المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس، إلا أن الطعنة الخطيرة، التي أصيب بها على مستوى الصدر كانت كفيلة بإنهاء حياته، وقد فتحت المصالح الأمينة تحقيقا للكشف عن المتورط أو المتورطين في وقوع هذه الجريمة البشعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية شرع اليد المتورطين اللص السرقة

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