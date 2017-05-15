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خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 22:36 خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بطاطا وسط دعوات عاجلة بالتدخل قبل فوات الأوان
رغم أزيد من 6 ساعات متواصلة لرجال المطافئ، والساكنة للسيطرة على الحريق الذي شب بواحة ''تمنارت''، مازال النيران متواصلة لحد هذه اللحظات رغم المجهودات المبذولة للسيطرة على لهيب النيران قبل وصولها

شوف تيفي

 رغم أزيد من 6 ساعات متواصلة لرجال المطافئ، والساكنة للسيطرة على الحريق الذي شب بواحة "تمنارت"، مازال النيران متواصلة  لحد هذه اللحظات رغم المجهودات المبذولة للسيطرة على لهيب النيران قبل وصولها لمنازل الساكنة القريبة من الواحة.

 وحسب مصدر جمعوي من عين المكان، فالحريق المهول الذي شب بواحة "تمسولت سموكن تمنارت"  بإقليم طاطا حوالي الساعة  العاشرة والنصف من صبيحة اليوم الإثنين، مازال خارج السيطرة أمام إرتفاع الحرارة وسهولة إشتعال الحرائق في أشجار النخيل.

 ودعا ذات المصدر، السلطات إلى الإستعانة بالطائرات المتخصصة لإخماد الحريق الذي أتى على عدد كبير من أشجار النخيل التي تعتبر المورد الإقتصادي الأول في المنطقة، إلى جانب الماشية، حيث أن النيران باتت على بعد خطوات من المنازل المتواجدة على أعتاب الواحة.

 ولم تستبعد  ذات المصادر، أن تكون درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة اليوم الإثنين سببا في الحريق، لكن تبقى الأمور غامضة إلى حين إطفاء الحريق لمعرفة ملابساته.

‫شوف تيفي

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الحريق النخيل طاطا النيران الواحة شوف تيفي

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