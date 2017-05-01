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تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 22:12 تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير | بوليتيك
تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيزور مدينة أكادير، يوم الأربعاء وليس غدا الثلاثاء كما تم تداوله على نطاق واسع داخل المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيزور مدينة أكادير، يوم الأربعاء وليس غدا الثلاثاء كما تم تداوله على نطاق واسع داخل المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي.

وحسب ذات المصادر، فالزيارة أجلت بيوم واحد بسبب إلتزامات هامة للملك محمد السادس، اذ يرتقب أن تجرى الزيارة الرسمية لمدينة أكادير يوم الأربعاء 17 ماي الجاري، حيث سيترأس الملك محمد السادس مراسيم توقيع اتفاقيات في إطار البرنامج الوطني للتسريع الصناعي، كما سيقوم بإعطاء الانطلاقة لمشروع المستشفى الجامعي بأكادير وبرامج تنموية أخرى.

وأضاف ذات المصدر، أن الزيارة الملكية، ستمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل لتبقى لائحة المشاريع المقترحة للتدشين بمناسبة الزيارة الملكية مفتوحة.

‫شوف تيفي

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