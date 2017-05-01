 عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير | بوليتيك

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير | بووز

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل | دولي

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق | نت 2.0

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد | بوليتيك

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 21:58 عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء
علمت'' شوف تيفي'' أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إصابة طفل وأمه بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

علمت" شوف تيفي" أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إصابة طفل وأمه بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فقد تم نقل المصابين على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى مستشفى سيدي عثمان بن مسيك لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدوء عم المكان بعد إخلاء العمارة، وقيام السلطات بوضع حواجز حديدية في جنباتها لحماية المتواجدين بعين المكان ولإبعادهم أكثر عن الخطر في حال انهيار العمارة

تجدر الإشارة إلى أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة، توجد بالقرب من العمارة التي انهارت في شهر غشت الماضي وخلفت العشرات من الإصابات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العمارة طفل العمارة سباتة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس | حوادث و حقوق

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير | مال و أعمال
منذ 25 دقيقة

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎ | قنوات أخرى

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎ | زووم

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل | قنوات أخرى

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير | بوليتيك
منذ 7 دقائق

تأجيل الزيارة الملكية لمدينة أكادير

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير | بووز

بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل | دولي

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.