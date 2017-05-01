عاجل..هذا هو جديد العمارة الآيلة للسقوط بحي سباتة بالبيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إصابة طفل وأمه بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

علمت" شوف تيفي" أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إصابة طفل وأمه بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فقد تم نقل المصابين على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى مستشفى سيدي عثمان بن مسيك لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدوء عم المكان بعد إخلاء العمارة، وقيام السلطات بوضع حواجز حديدية في جنباتها لحماية المتواجدين بعين المكان ولإبعادهم أكثر عن الخطر في حال انهيار العمارة

تجدر الإشارة إلى أن العمارة الآيلة للسقوط بحي اسباتة، توجد بالقرب من العمارة التي انهارت في شهر غشت الماضي وخلفت العشرات من الإصابات.