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بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 21:52 بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير | بووز
بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير
بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير

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بحضور وزير السياحة:افتتاح مؤسسة دولية في قلب الدار البيضاء تهدف إلى خلق إمكانية للطلبة المغاربة للتكوين في ميدان التدبير

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