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عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 21:32 عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل | دولي
عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل
كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، يومه الاثنين، أن اجتماع لجنة الأهلة لتقصي رؤية هلال رمضان سيكون يوم الجمعة المقبل الـ26 من ماي الجاري٬ وقد أكد الدكتور لوط بوناطيرو أن أول أيام رمضان

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، يومه الاثنين، أن اجتماع لجنة الأهلة لتقصي رؤية هلال رمضان سيكون يوم الجمعة المقبل الـ26 من ماي الجاري٬ وقد أكد الدكتور لوط بوناطيرو أن أول أيام رمضان سيكون يوم السبت الـ27 من ماي الجاري٬ حيث يتوقع أن يصوم الجزائريون ما يقارب الـ17ساعة وهي أطول مدة صيام ستسجل في الوطن العربي، وذلك حسب ما أورده موقع "البلاد" الجزائري قبل قليل.

وأكد الموقع الجزائري أن عالم الفلك والفيزياء الدكتور لوط بوناطيرو، قال إن السبت 27 ماي أول أيام رمضان فلكيا وإن عدة شهر شعبان ستكتمل نظرا إلى تعذر رؤية الهلال، مضيفا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي سيتولد يوم الخميس في 25 ماي الموافق لـ29 شعبان لعام 1438 هجرية بالتوقيت الصيفي المحلي. وعليه٬ فلن يشاهد الهلال مساء 29 شعبان بسبب حدوث ظاهرة نادرة متمثلة في اقتران الشمس مع القمر بعد غروب الشمس في غالبية دول العالم وهو ما يحول دون رؤية الهلال٬ الأمر الذي جعل لجنة الأهلة تجتمع مساء الجمعة لتقصي الهلال٬ حيث ينتظر أن يكون بارزا عبر مختلف دول العالم ٬ ما يعلن عن إماكنية توحد صيام رمضان هذا العام٬ لاسيما بالنسبة للدول العربية.

وتوقع لوط بوناطيرو يضيف المصدر ذاته أن يصوم الجزائريون قرابة الـ17 ساعة يوميا أي ”16 ساعة و43 دقيقة“ في رمضان٬ فيما سيكون أطول يوم صيام أواخر الشهر الفضيل في الـ21 يونيو القادم٬ لتحتل الجزائر المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية التي تصوم أطول مدة وأقصرها في مدينة مقديشو الصومالية التي يصل عدد ساعات الصيام فيها إلى حوالي 13 ساعة و26 دقيقة، مطمئنا الجزائريين بأن رمضان هذه السنة سيكون معتدلا من حيث درجات الحرارة التي تكون فصلية مع اقتراب دخول فصل الصيف٬ ماعدا ارتفاع طفيف لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

‫شوف تيفي

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