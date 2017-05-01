هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق ﻿

كشف موقع ''سبوتنيك'' الروسي يومه الاثنين، أن هناك تحذيرات شديدة لجميع مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير ''واتساب''، بضرورة إزالة تطبيق ''غوغل كروم'' من أجهزتهم إذا ما أرادوا الحفاظ على تطبيق ''الواتساب''.

"شوف تيفي"



كشف موقع "سبوتنيك" الروسي يومه الاثنين، أن هناك تحذيرات شديدة لجميع مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، بضرورة إزالة تطبيق "غوغل كروم" من أجهزتهم إذا ما أرادوا الحفاظ على تطبيق "الواتساب".

وأوضح الموقع الروسي أن ثغرة خطيرة ، تم العثور عليها في استخدام متصفح "غوغل كروم" في نفس الجهاز الذي يضم "واتساب"، والذي يتم استخدامه لفتح "واتساب" عبر الويب، ما سيؤثر على خصوصية وسرية الرسائل، وتعمل تلك الثغرة على كشف كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم، وكسر تشفير حساباته لأي طرف ثالث، سواء قراصنة أو مؤسسات ترغب بالتجسس أو التلصص على حسابك.

ونصح ذات الموقع مستخدمي "واتساب" باستخدام متصفح "أوبرا" بدلا من "غوغل" من أجل الوصول للموقع الالكتروني "واتسآب ويب".