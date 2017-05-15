عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الاستنفار الأمني في هذه اللحظات تسود منطقة اسباتة بالدار البيضاء، من مساء يومه الإثنين بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة.

شوف تيفي:ك غ/ك ع

علمت" شوف تيفي" أن حالة من الاستنفار الأمني في هذه اللحظات تسود منطقة اسباتة بالدار البيضاء، من مساء يومه الإثنين بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة.

و يعود سبب الاستنفار حسب ما عاينته "شوف تيفي، بعدما بدت علامات الانهيار على منزل مكون من طابقين بحي المسعودية زنقة 15بالدار البيضاء الشيء الذي تدخلت معه العناصر الأمنية و الوقاية المدنية مخافة تكرار سيناريو اسباتة الذي خلف 4 قتلى السنة الماضية و قامت بإخلاء المنزل من السكان.

و حسب مصادر من عين المكان، فقد تم إخلاء المنزل من السكان و من أصحاب المحلات التي توجد تحته ،في ظل رفض صاحب محل للخياطة الخروج من داخل العمارة المهددة بالسقوط في أية لحظة.