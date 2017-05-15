عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة ﻿

شوف تيفي:ك غ/ك ع
علمت" شوف تيفي" أن حالة من الاستنفار الأمني في هذه اللحظات تسود منطقة اسباتة بالدار البيضاء، من مساء يومه الإثنين بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة.
و يعود سبب الاستنفار حسب ما عاينته "شوف تيفي، بعدما بدت علامات الانهيار على منزل مكون من طابقين بحي المسعودية زنقة 15بالدار البيضاء الشيء الذي تدخلت معه العناصر الأمنية و الوقاية المدنية مخافة تكرار سيناريو اسباتة الذي خلف 4 قتلى السنة الماضية و قامت بإخلاء المنزل من السكان.
و حسب مصادر من عين المكان، فقد تم إخلاء المنزل من السكان و من أصحاب المحلات التي توجد تحته ،في ظل رفض صاحب محل للخياطة الخروج من داخل العمارة المهددة بالسقوط في أية لحظة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.