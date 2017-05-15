 عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل | دولي

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق | نت 2.0

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد | بوليتيك

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع

الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 21:01 عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد | بوليتيك
عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد
ظهرت الأميرة للا سلمى مساء يومه الإثنين في كامل أناقتها خلال إشرافها على تدشين معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

شوف تيفي:

ظهرت الأميرة للا سلمى مساء يومه الإثنين في كامل أناقتها خلال إشرافها على تدشين معرض "أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

و كعادتها أطلت السيدة الأولى للمغرب،بلباس عصري متوازن و منسجم مع مقامها و تسريحة شعرها المعتادة،حيث قامت رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي وأعضاء المؤسسة والمتحف بزيارة المعرض قبل أن تأخذ صورة تذكارية بالمناسبة.

ويضم هذا المعرض، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو- باريس، أكثر من مائة عمل (لوحات ومنحوتات وخزفيات وصور ورسومات ومطبوعات) مصدرها مجموعات المتحف الوطني بيكاسو بباريس.

كما تسلمت صاحبة السمو الملكي دليلا حول بيكاسو من السيدة أندرولا ميكاييل، أحد مندوبي المعرض، والسيدة منى مكوار، المسؤولة بالمؤسسة الوطنية للمتاحف.

وتسلمت سموها أيضا طابعا بريديا يخلد للمعرض، من السيدة هند الأيوبي، المحافظة المساعدة بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، والسيدة فاطمة الزهراء لكريسا، مسؤولة البرمجة بالمؤسسة.

ويضم المعرض 11 قسما يعكس كل واحد منها جزءا من عبقرية بيكاسو، ضمن رحلة كرونولوجية وموضوعاتية في الآن ذاته تركز على أفضل ما أبدعه بيكاسو بين التشكيل والنحت والرسم والنقش والخزف والصور المطبوعة والتصوير الفوتوغرافي.

وابتداء من سنوات شباب بيكاسو وحتى بورتريهاته الذاتية الأخيرة، يعد معرض "أمام بيكاسو" مناسبة للتفكير حول المفهوم الغني ل"النموذج" الذي طالما استكشفه بيكاسو وعاد إليه مرار خلال حياته.

ويعطي المعرض المتعدد الاختصاصات، الذي يزواج بين الرسم والنحت والنقش، إجمالا رؤية شاملة عن مجموع ما أبدعه بيكاسو طوال مسيرة حياته الفنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأميرة للا سلمى بيكاسو أعمال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط

الأميرة للا سلمى تدشن معرض أمام بيكاسو بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تدشن معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎ | قنوات أخرى
منذ 59 دقيقة

تسريب فيديو لقاضي يمارس الجنس داخل سيارته مع شاذ جنسي‎

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎ | زووم

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل | قنوات أخرى

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل

فيديو | الفيلم المغربي على الحافة (كامل) | قنوات أخرى

فيديو | الفيلم المغربي ''على الحافة'' (كامل)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل | دولي
منذ 18 دقيقة

عاجل..بلد قريب جدا من المغرب يعلن عن أول أيام رمضان المقبل

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق | نت 2.0

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بالقرب من عمارة اسباتة المُنهارة

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد | بوليتيك

عاجل:شاهد أناقة الأميرة للا سلمى+ صور جديد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.