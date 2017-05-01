 فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع

الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس | حوادث و حقوق

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا

هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم الخطير إلا تاصل بيكم..ها علاش | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط

من يلعب في طنجرة الريف؟

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 20:34 فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق
فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها
نشر رواد إحدى الصفحات الفايسبوكية اليوم الإثنين، فيديو صادم ،مدته دقيقة و نصف تظهر فيه فتاة مغربية و هي ترقص بلباس مثير أمام ''عشيقها''.

 شوف تيفي:

نشر رواد إحدى الصفحات الفايسبوكية اليوم الإثنين، فيديو صادم ،مدته دقيقة و نصف تظهر فيه فتاة مغربية و هي ترقص بلباس مثير أمام "عشيقها".

الفيديو نشرته صفحة فايسبوكية تفضح ممارسات بعض الشابات من مختلف مناطق المملكة و تنشر صورهن في أوضاع مخلة بالحياء و مغامرتهن الجنسية بوجوه مكشوفة.

و يستغل أصحاب الصفحة ،صور و فيديوهات لبعض الفتيات و يقومون بنشرها و تداولها تحت عناوين جنسية غير أخلاقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فايسبو صفحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس | حوادث و حقوق

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا

فاجعة سباتة.. المنزل الثالث في دائرة الخطر | حوادث و حقوق

فاجعة سباتة.. المنزل الثالث في دائرة الخطر

حصري وبالصور..هكذا تجري الاستعدادات بغفساي لاستقبال جثمان الجندي شهيد الهجوم المسلح على جنود مغاربة بإفريقيا الوسطى | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..هكذا تجري الاستعدادات بغفساي لاستقبال جثمان الجندي شهيد الهجوم المسلح على جنود مغاربة بإفريقيا الوسطى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل | قنوات أخرى

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل

فيديو | الفيلم المغربي على الحافة (كامل) | قنوات أخرى

فيديو | الفيلم المغربي ''على الحافة'' (كامل)

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو) | خارج البلاطو

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.