فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها ﻿

شوف تيفي:
نشر رواد إحدى الصفحات الفايسبوكية اليوم الإثنين، فيديو صادم ،مدته دقيقة و نصف تظهر فيه فتاة مغربية و هي ترقص بلباس مثير أمام "عشيقها".
الفيديو نشرته صفحة فايسبوكية تفضح ممارسات بعض الشابات من مختلف مناطق المملكة و تنشر صورهن في أوضاع مخلة بالحياء و مغامرتهن الجنسية بوجوه مكشوفة.
و يستغل أصحاب الصفحة ،صور و فيديوهات لبعض الفتيات و يقومون بنشرها و تداولها تحت عناوين جنسية غير أخلاقية.
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