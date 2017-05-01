فيديو صادم: صفحة فايسبوكية تفضح بنات مغربيات عريانات وها شنو دارو لوحدة كتشطح لصاحبها ﻿

نشر رواد إحدى الصفحات الفايسبوكية اليوم الإثنين، فيديو صادم ،مدته دقيقة و نصف تظهر فيه فتاة مغربية و هي ترقص بلباس مثير أمام ''عشيقها''.

شوف تيفي:

نشر رواد إحدى الصفحات الفايسبوكية اليوم الإثنين، فيديو صادم ،مدته دقيقة و نصف تظهر فيه فتاة مغربية و هي ترقص بلباس مثير أمام "عشيقها".

الفيديو نشرته صفحة فايسبوكية تفضح ممارسات بعض الشابات من مختلف مناطق المملكة و تنشر صورهن في أوضاع مخلة بالحياء و مغامرتهن الجنسية بوجوه مكشوفة.

و يستغل أصحاب الصفحة ،صور و فيديوهات لبعض الفتيات و يقومون بنشرها و تداولها تحت عناوين جنسية غير أخلاقية.