الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين ﻿

نفذت الشرطة الإيطالية في مقاطعة كالابريا جنوب غربي البلاد، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات شملت عشرات من أعضاء مافيا بتهمة إدارة أكبر مركز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.

شوف تيفي: وكالات

نفذت الشرطة الإيطالية في مقاطعة كالابريا جنوب غربي البلاد، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات شملت عشرات من أعضاء مافيا بتهمة إدارة أكبر مركز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.

وقال بيان صادر عن الشرطة إنه تم إلقاء القبض على 68 من عائلة "أرينا" التابعة لتنظيم "ندارنغيتا"، وهي المافيا المحلية في مقاطعة كالابريا.

وأوضح أن تهمة الموقوفين هي "الربح غير المشروع عبر السيطرة المباشرة على كافة الأنشطة المتعلقة بمركز لاستقبال للاجئين غير الشرعيين في مدينة إيزولا كابو ريتسوتو في المقاطعة".

كما وجهت الشرطة لأعضاء المافيا المعتقلين تهما أخرى هي "الابتزاز والاتجار بالأسلحة والاحتيال الضريبي والمراهنات غير المشروعة".

ووفق البيان فقد قامت عائلة "أرينا" بالإشراف على عقود شركة خاصة كانت مكلفة بتوريد المواد الغذائية وتوفير الخدمات في مركز استقبال المهاجرين في إيزولا كابو ريتسوتو وتحقيق مكاسب مالية ضخمة مقابل ذلك، لاسيما من المساعدات الأوروبية التي تقدم لإدارة المركز.

ومن بين المعتقلين في نفس القضية، رئيس لجمعية خيرية في المدينة وكاهن مسؤول فيها للاشتباه بتعاونهما مع المافيا في اختراق إدارة مركز إيزولا كابو ريتسوتو.

ويعد مركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء في مدينة إيزولا كابو ريتسوتو، الأكبر في أوروبا حيث يستضيف في الوقت الراهن 1216 من اللاجئين.

وكان المدعي العام في كاتانيا بجزيرة صقلية (أقصى الجنوب) "كارميلو تسوكارو" قد حذر الأسبوع الماضي من أن منظمات تتبع للمافيا ربما تكون قد اخترقت إدارة مراكز اللاجئين في سبيل الحصول على الأموال المخصصة لهذا الغرض.