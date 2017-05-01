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نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 20:14 نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك
نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف
كشف سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب غيابه كممثل للحزب في إجتماع الأغلبية الحكومية يوم أمس بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو الغياب الذي أثار حفيظة بعض

شوف تيفي

كشف سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب غيابه كممثل للحزب في إجتماع الأغلبية الحكومية يوم أمس بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو الغياب الذي أثار حفيظة بعض زعماء الأغلبية.

وأفاد سليمان العمراني، في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أن "إجتماع الأغلبية المنعقد امس الأحد 14 ماي انعقد بدعوة من رئيس الحكومة وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، أما حزب العدالة والتنمية فقد تعذر على نائب أمينه العام سليمان العمراني الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة وهذا الأخير تعذر عليه الحضور لكونه كان في سفر بعيدا عن مدينة الرباط".

وأضاف العمراني،" لكن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حضر اجتماع الأغلبية اليوم الاثنين بعد أن قطع سفره وحضر للتو وساهم في الصياغة النهائية للبلاغ الذي صدر اليوم الإثنين".

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