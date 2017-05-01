إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء ﻿

أكد المجلس الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة إطلاق عملية للتعويض التدريجي لصيادي الحسيمة عن شباكهم التي تضررت بسبب الدلافين السوداء (نيغروس).

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أكد المجلس الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة إطلاق عملية للتعويض التدريجي لصيادي الحسيمة عن شباكهم التي تضررت بسبب الدلافين السوداء (نيغروس).

وأوضح بلاغ أنه تم الاتفاق، أثناء اجتماع انعقد نهاية الأسبوع الماضي بين رئيس مجلس الجهة إلياس العماري ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون ورؤساء جمعيات مالكي قوارب الصيد التقليدي بالمضيق والجبهة وكالا إيريس والحسيمة، على الشروع، خلال الأيام المقبلة، في تعويض الصيادين الذين تضررت شباكهم بصرف تسبيق حددت نسبته في 25 في المئة.

وقد تم تدارس التدابير العاجلة لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الرامية إلى الحد من المخاطر التي تتسبب فيها الدلافين السوداء في موانئ الصيد بالسواحل المتوسطية، من خلال تعويض مالكي القوارب بشباك جديدة لصيد الأسماك السطحية، حسب البلاغ.