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الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 20:05 الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع
الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء
في خضم الحوادث المتكررة التي يتسبب فيها الشاحن القاتل المقلد، والذي سجل ضحايا بالجملة قضوا في صورة مأساوية، بسبب سوء اختيار شاحن الهاتف الذكي وعدم استعماله بطريقة سليمة، ينتظر أن ينظم لقاء

شوف تيفي

في خضم الحوادث المتكررة التي يتسبب فيها الشاحن القاتل المقلد، والذي سجل ضحايا بالجملة قضوا في صورة مأساوية، بسبب سوء اختيار شاحن الهاتف الذكي وعدم استعماله بطريقة سليمة، ينتظر أن ينظم لقاء تواصليا بقاعة العروض بمقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، حول هذا الموضوع في العشرين من الشهر الجاري.

وسيؤثث هذا اللقاء التواصلي الهام باحثين وخبراء وجهات معنية، من بينها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، ومديرية المركز الجهوي للاستثمار والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وجهات أخرى مماثلة، حيث سينظم من طرف ودادية أجيال، التي حملت على عاتقها متابعة مشروع مجتمعي تحسيسي للمواطنين حول مخاطر الشاحن القاتل تحت شعار "انتبهوا من الشاحن القاتل".

للإشارة فإن وزارة الداخلية دخلت على خط التهديدات التي تنتج عن هذا الشاحن، وضرورة تحمل المسؤولية في حق كل من تلاعب بمصالح المواطنين من خلال الأحداث الأخيرة والمآسي التي نتجت عن الشاحن المقلد، وتنبيه كل رؤساء المصالح الاقتصادية والاجتماعية بكافة عمالات المملكة.

و على إثر ذلك أصبح المستوردون المغاربة للسلع الأجنبية خاصة "الشارجورات"، مطالبين بالإدلاء بشواهد المصادقة مسلمة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قبل جمركتها وإخراجها من ميناء الدار البيضاء، هذه الأخيرة التي أوقفت إدارتها مجموعة من الحاويات المحملة بهذا النوع من "الشارجورات القاتلة"، بعد سلسلة الانفجارات التي تسببت في وفيات لأشخاص وإصابة آخرين.

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الشاحن المقلد إصابة حروق

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الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع

الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

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