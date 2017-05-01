صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة إيقاف ''شاب''، تم ضبطه متلبسا رفقة شريكه في سرقة إحدى المواطنات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة إيقاف "شاب"، تم ضبطه متلبسا رفقة شريكه في سرقة إحدى المواطنات.

ويظهر هذا الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقتان، شابا مقيدا من طرف رجال الشرطة خلال محاصرته من طرف مواطنين، وجهوا له السب والقذف واتهموه رفقة شريكه بمحاولة سرقة سيدة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير لتظافر الجهود بين رجال الشرطة والمواطنين في وضع حد للأنشطة الإجرامية، التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون، داعين في الوقت نفسه المواطنين لتجنب ما يسمى "شرع اليد" وتسليم الموقوفين لرجال الشرطة دون تعريضهم للعنف.